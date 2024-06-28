Гости не оценили: невеста обрезала платье на свадьбе и нарвалась на критику

Невеста Кристина решила удивить гостей на своей свадьбе неожиданной сменой образа. Девушка обрезала длинное свадебное платье кухонными ножницами и была очень довольна этим решением. Однако пользователи сети и некоторые гости раскритиковали невесту.

Невеста осталась довольна

Видео с трансформацией свадебного образа Кристина опубликовала в соцсети. Под ним уже разгорелась оживленная дискуссия.

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Невеста выходила замуж в кружевном платье с открытым декольте и длинным шлейфом. После официальной части Кристина захотела сменить наряд на более удобный. Девушка долго не думала и просто обрезала свое платье выше колен и переобулась в босоножки на низком ходу.

Кристина выглядела очень довольной такой сменой образа, чего не скажешь о гостях свадьбы. На видео они выглядят смущенными и совсем не веселыми.

Невеста обрезала свадебное платье: видео

Пользователи сети в комментариях раскритиковали решение Кристины. Многие писали, что девушка просто испортила роскошное платье, а ее образ "до" был значительно лучше.

"Я единственная, кто хочет сохранить свое платье, за которое я заплатила много денег, чтобы когда-то мои дети его примерили? Возможно, они захотят одеть его на свою свадьбу";

"Я никогда не пойму такую тенденцию";

"Все гости выглядели очень напряженными";

"Извините, но ваши гости не впечатлены. Если вам пришлось это сделать, почему бы не пригласить кого-то, кто бы подрезал платье ровно?".

Кристина ответила всем хейтерам, что каждая невеста сама решает, что ей делать со своим платьем. В то же время девушка довольна результатом.