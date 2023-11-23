Как сказать партнеру, что вы несчастливы в отношениях: важные советы для тех, кто испытывает кризис

Каждые отношения уникальны, но у всех есть свое начало и развитие. Иногда у одного из партнеров может возникнуть ощущение, что он или она несчастливы.

Осознание не возникает внезапно. Это замедленный процесс, наполняемый разочарованиями, разбитыми ожиданиями, рутиной и прочим. Поначалу кто-то может игнорировать данное чувство, но здесь стоит действовать.

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Если вам не хватает надежды, мотивации и жизнеспособности в ваших отношениях, это должно вызывать беспокойство. В конце концов любовь должна означать прежде всего счастье, гармонию и удовольствие.

Как действовать, когда вы несчастливы в отношениях

Главное, что прежде всего советуют специалисты – поговорить со своим партнером. Вы ведь не можете обманывать ни его, ни себя. Этот разговор не означает, что вы здесь и сейчас ставите точку в своих отношениях. Наоборот – возможно, это станет толчком к совместной работе.

1. Поразмышляйте вместе, что привело кого-нибудь из вас в такое состояние. Это знание позволит понимать причины вашего состояния и найти ключи к решению проблемы. Задайте простые вопросы: когда вы начали это чувствовать, какие ситуации увеличивают или уменьшают это ощущение, что могло бы решить проблему. Возможно, ощущение дискомфорта действительно скрывается не в ваших отношениях, а в другом контексте.

2. Сосредоточьтесь на своих чувствах и высказывайте их без обвинений в адрес партнера. Используйте фразы, которые начинались бы: я верю, я чувствую, я хочу.

3. Внимательно слушайте и готовьтесь к реакции. Важно, чтобы партнер обращал на вас внимание и понимал вашу личную реальность.

4. Готовьтесь к изменениям. Ощущение того, что вы несчастливы в отношениях, может быть связано вне ваших отношений. Например, из-за работы. В трудные минуты требуется поддержка друг друга. Любовь поможет преодолеть любые вызовы.

Впрочем, во многих случаях несчастье возникает из-за разбитого сердца. Чувства обладают свойством угасать в течение определенного времени. Если это ваш случай – не затягивайте решение. Действуйте зрело: поговорите, объясните причины, выслушайте партнера и вместе поставьте точку, если вы понимаете, что спасти уже ничего нельзя.