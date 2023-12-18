Не "Я тебя люблю": три слова, которые обязательно должен услышать ваш партнер

Есть три слова, которые прекрасно расскажут о ваших чувствах и серьезности намерений. Особенно на начальном этапе отношений, когда еще рано говорить "я тебя люблю".

Ваш любимый человек будет очень рад их услышать. Это может стать ключевым моментом вашей истории. Подробности читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание "Копец и ужас": жених шокировал сеть поступком на собственной свадьбе

О которых 3 слова говорится

"Расскажи мне больше".

За этими словами кроется так много.

Мне важны твои чувства.

Я хочу узнать тебя больше. Рассказывай все, что хочешь. Над чем ты любишь смеяться. Снеки с каким вкусом выбираешься. О чем мечтаешь. Через какие препятствия проходишь. Что стало для тебя основным испытанием.

Ты можешь мне доверять. Во всем.

Вы призываете партнера или партнершу к откровенности и одновременно показываете, что вам действительно важно. Теперь, даже на подсознательном уровне, он или она захочет делиться с вами эмоциями, чувствами и важными событиями из жизни.

Чем быстрее партнер или партнерша почувствует себя в безопасности рядом с вами, тем раньше начнется ваша счастливая история. Умение слушать и слышать – настоящий дар. Влюбленный человек должен владеть им.