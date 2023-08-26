Сладче меда: как научиться целоваться, чтобы запомнить это надолго

Поцелуи – очень приятная и нежная часть любых отношений. Они помогают расслабиться, смириться, уменьшить проявления депрессии. Каждому хочется, чтобы его поцелуи были сладкими, опьяняющими, запоминались надолго.

Далее 24 Канал расскажет несколько советов для тех, кто хочет усовершенствовать свои поцелуи, чтобы еще больше покорять сердце любимого человека.

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Тренируйтесь на помидорах

Если у вас совсем малый опыт в поцелуях или его вообще нет, возьмите круглый фрукт или овощ, откусите маленький кусочек – представьте, что это рот. И экспериментируйте с техникой и скоростью. Если вы выбрали мягкий фрукт, можно попрактиковаться и с языком.

Французский поцелуй

Важно помнить, что хоть это самый популярный вид поцелуев, но глубокое проникновение с языком может понравиться не всем. Поэтому очень важно прислушиваться к движениям партнера, который может показывать свое удовольствие или наоборот. Делайте все плавно, не торопитесь и каждый раз ваши поцелуи станут лучше.

Целуй одну губу

Если вы любите нежные и одновременно эротические поцелуи, эта техника именно для вас. Равномерно можно ускоряться и экспериментировать в поцелуе.



Целуй одну губу / Фото Pixabay

Целуйтесь "треугольником"

Сначала целуйте губы, от них медленно переходите к щеке, плавно спускайтесь к шее и возвращайтесь к губам. Так вы не только сделаете партнеру максимально приятно, но и заставите его сходить с ума от вас.

Тренируйтесь на руке

Если первого поцелуя еще не было, однако вы понимаете, что это может произойти в любой момент, стоит потренироваться на руке. Возможно, звучит смешно, но это один из методов, действительно помогающих освоить поцелуи.

Не пытайтесь сделать поцелуй безупречным, не думайте об этом. Сконцентрируйтесь на чувствах к партнеру и просто наслаждайтесь моментом.