Пошла по зову сердца: две истории любви Нади Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля празднует свой 34-й день рождения. Надя – успешная исполнительница, у которой есть множество поклонников. Рядом с ней – любимый муж, который поддерживает все ее начинания. Но всего 2 года назад Дорофеева пережила большую волну хейта из-за того, что решила прислушаться к собственному сердцу.

По случаю дня рождения певицы, Love24 решил рассказать о двух ее историях любви, за которыми следила вся Украина.

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Три предложения от Дантеса

В далеком 2011 году 21-летняя Надя познакомилась с милым и кудрявым Владимиром Дантесом в поезде "Укрзализныци". Эта первая встреча действительно напоминает сюжет фильма – Владимир зашел в купе рыжеволосой девушки и уверенно сказал, что когда-то на ней женится. Парень и девушка обменялись номерами телефонов и уже даже договаривались о вечерней прогулке. Однако Надя уехала на гастроли в другой город, поэтому свидание пришлось отменить.

Мы познакомились с ним в поезде, когда ехали на совместный концерт. Я помню, что Вова вообще не обращал на меня внимания, поэтому я раньше других пошла в свое купе спать. Но через пару часов он резко открыл дверь в мое купе и сказал всего одну фразу: "Надя, я женюсь на тебе". После чего сразу ушел,

– рассказала Дорофеева.

На следующее утро Владимир написал Наде смс, и уже через неделю певцы съехались. Их отношения развивались стремительно, поэтому через 3 месяца после знакомства Дантес сделал предложение возлюбленной с самодельным кольцом, которое скрутил из проволоки от шампанского.



Отношения Нади и Вовы развивались очень быстро / Фото из соцсетей

Через полгода Вова решил повторить предложение, но на этот раз сделать все, как положено. Он устроил Наде квест, а в конце спросил, станет ли она его женой. Надя согласилась, но свадьбу пришлось отложить. Молодожены хотели организовать празднование мечты, но не имели на него денег.

Когда через 4 года певцы собрали деньги на свадьбу, Надя сказала любимому, что его предложение уже устарело. Поэтому Дантес снова сделал предложение любимой.

Это предложение было действительно сказочным, как в кино. Вова сделал его в прямом эфире на радио, в день рождения моей мамы,

– рассказала Надя.

В 2015 году влюбленные наконец-то поженились, а на празднование пригласили много звезд украинского шоубиза. Карьера Нади стремительно пошла вверх, а Вова наоборот ушел в затишье после распада группы "ДиО.фильмы". Но несмотря на это пара поддерживала друг друга и казалась очень счастливой, пока 18 марта 2022 года супруги не сообщили о разводе. Это произошло через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Причиной развода Надя назвала то, что они с Вовой жили как друзья, а не как муж и жена. Они пытались спасти свой брак, но им не удалось. Надя хотела быть рядом не просто с другом, а с любимым мужчиной.



Надя и Вова сообщили о разводе в начале большой войны / Фото из инстаграма Дорофеевой

Безразлично на все осуждения: история любви с Кацуриным

Поклонники пары были шокированы разводом певцов, но еще больше о Наде заговорили, когда исполнительница призналась, кому теперь принадлежит ее сердце. Выяснилось, что Дорофеева состоит в отношениях с ресторатором и блогером Мишей Кацуриным. Надя и Вова были близкими друзьями с Мишей и его женой Дашей и именно поэтому спровоцировали активное обсуждение в обществе.

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Мы влюбились, все очень просто. Люди очень много придумывают в этой истории. Где-то есть правда, где-то ее нет. Но это моя жизнь,

– говорила Надя.

Летом 2023 года Дорофеева и Кацурин поженились. Интересно, что Миша дважды просил девушку выйти за него. Они ехали на скутере, и Надя была в шлеме. Когда мужчина впервые спросил, станет ли она его женой, певица просто не услышала. Поэтому Кацурину пришлось остановиться и переспросить еще раз.



Кацурин дважды делал предложение Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы

Влюбленные редко публично говорят о своих чувствах, но в одном из интервью Надя призналась, что они сразу знали, что поженятся. Певица и исполнительница часто публикуют совместные фото, на которых имеют счастливый и влюбленный вид.