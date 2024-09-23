Знак от покойных возлюбленных: двойная радуга возникла на свадьбе вдовцов – удивительное видео

50-летняя Мишель и 59-летний Скотт Эллерметс познакомились в группе для скорбящих и влюбились. Чувства вспыхнули так быстро, что уже через год мужчина и женщина поженились. В день свадьбы они получили настоящее благословение от своих покойных вторых половинок.

Пару объединило горе

Мишель потеряла своего мужа Джонатана, с которым прожила 23 года в браке, в прошлом году, пишет Good Morning America. Он умер от сердечного приступа. Жена Скотта Лиза умерла от болезни всего через несколько месяцев. Они были женаты 29 лет.

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В декабре 2023 года Скотт присоединился к местной фейсбук-группе для людей, находящихся в скорби. Среди участников он увидел, что одна из женщин есть в друзьях его сестры. Это была Мишель. Сначала мужчина и женщина начали переписываться, а впоследствии решили встретиться.

Они поддерживали друг друга и дружили. Мишель говорила, что больше никогда не выйдет замуж, а потом влюбилась в Скотта. Чувства между ними оказались такими сильными, что влюбленные решили пожениться. Кроме похожих трагедий, у них было много общего, поэтому Мишель и Скотт могли говорить часами.

В нашем возрасте мы не хотим терять время. Мы не можем воспринимать свои дни как должное,

– сказала Мишель.

19 сентября мужчина и женщина поженились на берегу океана. Весь день падал сильный дождь и лишь за несколько минут перед церемонией, облака разошлись, а на их месте возникла двойная радуга.

Смотрите видео со свадьбы пары:

Пользователи сети назвали это настоящим чудом. Люди считают, что так покойные любимые молодоженов благословили их брак. Видео со свадьбы мгновенно стало вирусным и собрало 4 миллиона просмотров.