Пару об'єднало горе

Мішель втратила свого чоловіка Джонатана, з яким прожила 23 роки у шлюбі, минулого року, пише Good Morning America. Він помер від серцевого нападу. Дружина Скотта Ліза померла від хвороби всього за кілька місяців. Вони були одружені 29 років.

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У грудні 2023 року Скотт приєднався до місцевої фейсбук-групи для людей, які перебувають у скорботі. Серед учасників він побачив, що одна з жінок є в друзях його сестри. Це була Мішель. Спершу чоловік та жінка переписувалися, а згодом вирішили зустрітися.

Вони підтримували один одного і дружили. Мішель казала, що більше ніколи не вийде заміж, а потім закохалася в Скотта. Почуття між ними виявилися такими сильними, що закохані вирішили одружитися. Окрім схожих трагедій, у них було багато спільного, то ж Мішель і Скотт могли говорити годинами.

У нашому віці ми не хочемо втрачати час. Ми не можемо сприймати свої дні як належне,

– сказала Мішель.

19 вересня чоловік та жінка одружилися на березі океану. Увесь день падав сильний дощ і лише за кілька хвилин перед церемонією, хмари розійшлися, а на їхньому місці виникла подвійна веселка.

Дивіться відео з весілля пари:

Користувачі мережі назвали це справжнім дивом. Люди вважають, що так покійні кохані молодят благословили їхній шлюб. Відео з весілля миттю стало вірусним і назбирало 4 мільйони переглядів.