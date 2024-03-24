Худшая вещь, которую можно услышать после секса: женщина чувствует себя униженной после свидания

Одна женщина услышала худшие слова, которые любой мужчина мог сказать после секса. Это произошло после того, как она сообщила бойфренду, что им лучше не быть вместе.

Худшие слова для каждой женщины после секса

Своей историей женщина поделилась на онлайн-форуме. Она рассказала, что уже какое-то время встречалась с парнем и пригласила его к себе домой.

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Ночью пара впервые вместе занялась сексом, и мужчина остался у женщины ночевать. Но утром он начал говорить о своей бывшей и сетовать, что она его обидела 3 года назад. Точно не такое утро ожидала женщина после первой совместной ночи с новым бойфрендом.

Через несколько дней она решила порвать с мужчиной, ведь эта ситуация показалась ей ненормальной. Женщина написала текстовое сообщение, в котором отметила, что не хочет отношений, но если ему нужно с кем-то поговорить, то он может писать ей.

И ответ, который получила женщина, был очень неожиданным и циничным. Мужчина написал, что также больше не хочет с ней заниматься сексом, потому что она привлекательна только в одежде. Мол, ее голое тело настолько непривлекательное, что ему было трудно с ней спать даже с выключенным светом.

Пожалуй, это самая подлая вещь, которую он мог сказать любой женщине,

– сказала девушка.

Правда, она подозревает, что такие ужасные слова мужчины были просто местью за то, что она решила его бросить. Возможно, он специально хотел ранить женщину и поэтому придумал это. Ведь женщина искренне не понимает, как это может быть правдой – она занимается спортом, правильно питается и часто получает комплименты от мужчин относительно своей фигуры.

В комментариях незнакомцы поддержали версию, что экс-бойфренд просто хотел обидеть женщину.