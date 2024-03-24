Найгірша річ, яку можна почути після сексу: жінка почувається приниженою після побачення

Одна жінка почула найгірші слова, які будь-який чоловік міг сказати після сексу. Це відбулося після того, як вона повідомила бойфренда, що їм краще не бути разом.

Найгірші слова для кожної жінки після сексу

Своєю історією жінка поділилася на онлайн-форумі. Вона розповіла, що вже якийсь час зустрічалася з хлопцем і запросила його до себе додому.

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Уночі пара вперше разом зайнялася сексом, і чоловік залишився у жінки ночувати. Та зранку він почав говорити про свою колишню й нарікати, що вона його образила 3 роки тому. Точно не на такий ранок очікувала жінка після першої спільної ночі з новим бойфрендом.

Через кілька днів вона вирішила порвати з чоловіком, адже ця ситуація видалася їй ненормальною. Жінка написала текстове повідомлення, у якому зазначила, що не хоче стосунків, але якщо йому потрібно з кимось поговорити, то він може писати їй.

Та відповідь, яку отримала жінка, була дуже неочікуваною і цинічною. Чоловік написав, що також більше не хоче з нею займатися сексом, бо вона приваблива лише в одязі. Мовляв, її голе тіло настільки непривабливе, що йому було важко з нею спати навіть з вимкненим світлом.

Мабуть, це найпідліша річ, яку він міг сказати будь-якій жінці,

– сказала дівчина.

Щоправда, вона підозрює, що такі жахливі слова чоловіка були просто помстою за те, що вона вирішила його кинути. Можливо, він спеціально хотів ранити жінку й тому вигадав це. Адже жінка щиро не розуміє, як це може бути правдою – вона займається спортом, правильно харчується та й часто отримує компліменти від чоловіків щодо своєї фігури.

У коментарях незнайомці підтримали версію, що ексбойфренд просто хотів образити жінку.