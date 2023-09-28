Задержан или обручен: почему обычное признание превратилось в криминальный экшн

Некоторые мужчины хотят удивить своих любимых и сделать такое предложение, которое они оба запомнят на всю жизнь. Главное – заручиться помощью друзей и… нескольких полицейских.

Житель Южной Каролины Арчи Шейн решил признаться своей любимой Китти при очень нестандартных обстоятельствах. Как результат – женщина не могла сдержать слез. Что же случилось – читайте в материале.

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В горе, радости и в тюрьме

Любимая Арчи Китта должна была праздновать свой день рождения. В это время мужчина решил организовать признание. Но не ограничился банальными романтическими аксессуарами в виде шариков, торта и компании друзей. Он решил инсценировать собственное задержание!

Я не хотел делать предложение традиционным способом, поэтому придумал схему, будто меня собирались арестовать, но в итоге удивил Китту кольцом. Я хотел, чтобы это было незабываемым, увлекательным и удивительным одновременно,

– рассказал он.

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Незабываемым – это уж точно. На вечеринку Арчи привели мужчины, похожие на полицейских. К своей будущей невесте мужчина шел уже с руками за спиной и в наручниках. Китта сразу бросилась навстречу и пыталась помешать аресту.

Незнакомцы, разыгрывавшие правоохранителей, и друзья Китты держали ее за руки и не разрешали подойти к Арчи. Но в один момент он опустился на колено, достал кольцо и задал тот самый вопрос. Ошеломленная женщина не могла сдержать слез и долго сидела на траве, приходя в сознание. Осознав, что на самом деле происходит, Китта ответила: "да".

Я испытала все эмоции, прежде чем он сделал предложение. Когда я увидела, как он встал на колени, чтобы попросить меня выйти за него замуж, у меня подкосились ноги. Мое волнение зашкаливало,

– признавалась она.

Женщина добавила, что до сих пор не в восторге от такой затеи Арчи. Но такой подарок – лучший на день рождения, который она точно запомнит на всю свою жизнь.