Одна невеста очень торопилась выйти замуж и своими действиями возмутила сеть! Что она сделала – читайте дальше.

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Так не стоит делать

Пользователь сети TikTok Кортни Уорд опубликовала на своей странице, как ее любимый делает предложение. Но этот самый романтичный момент перечеркнула выходка женщины. Когда мужчина протянул ей кольцо, она сразу сама надела его на палец. При этом даже не прислушалась к самому важному вопросу: "выйдешь ли за меня?".

Кортни призналась, что у нее была странная реакция на предложение. Потому и видео она оформила с соответствующим музыкальным сопровождением. В тексте женщина написала: "Никто, абсолютно никто. Я: беру обручальное кольцо и одеваю его пока он еще говорит". А в самой подписи она оправдалась, мол, не удержалась, потому что кольцо было очень красивым.

Хотя невеста и пыталась обыграть свои действия в шутку, подписчики увидели в этом так называемые "красные флажки".

Беги, милый,

– написала одна из пользователей в комментариях.

Но жениха, вероятно, так просто не испугаешь. Ибо в следующих видео от Кортни она рассказывает о подготовке к празднованию. И даже похвасталась тем же кольцом, перед которым не смогла устоять – драгоценный камень действительно поражает!