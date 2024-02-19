Спят в одной постели и воспитывают общих детей: мужчина рассказал о жизни с 3 женами

Американец Джером Ганн живет сразу с тремя женами. Родные и просто незнакомцы не понимают таких отношений, однако мужчина утверждает, что им – хорошо вчетвером.

Сын называет мамами всех женщин

34-летний блогер из Алабамы встретил свою первую жену Джаз, которой сейчас 25 лет, в 2016 году. Через 3 года после знакомства влюбленные поженились.

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Но пара поняла, что традиционный брак – не для них. Джером и Джаз решили "открыть" свои отношения. В фейсбуке они познакомились с 22-летней Деа'Джа, и почти через год после общения с девушкой супруги перешли к полиаморным отношениям.

Тройка любовников договорились – последняя женщина, которая присоединяется к их отношениям, решает вопрос об открытии отношений для еще одной женщины. Так однажды Деа'Джа и Джаз решили, что в отношениях им еще кого-то не хватает. Почти год женщины искали еще одну партнершу и таки нашли – 23-летнюю Жасмин.



Четверка научилась справляться с ревностью / Фото @4theloveofpoly

Сейчас Джером, Джаз, Деа'Джа и Жасмин живут вместе как супруги. Кроме того, они воспитывают двоих детей – 5-летнего сына Джерома и Джаз и 3-летнего сына Деа'Джа от предыдущих отношений. Интересно, что старший мальчик называет мамой всех трех женщин.

Он начал делать это сам, поскольку все проявляли ему любовь и заботились о нем, как положено матери,

– рассказал Джером.

Больше денег и поддержки

Как и в любых отношениях, у этих четырех возникают проблемы. Но мужчина и трое его женщин решают их всегда вместе. Кстати, им даже пришлось изготавливать кровать на заказ, ведь все четверо спят вместе. Джером рассказал, что они занимаются сексом вместе, или же по двое или по трое. Все зависит от того, кто есть дома.

Хотя четверка и довольна своими отношениями, но общество их осуждает.

Нам все время говорят, что мы не должны так жить. Но это только заставляет нас хотеть этого больше,

– сказал Джером.

Он отметил, что их отношения имеют много плюсов. Они четверо имеют разные характеры, темпераменты и взгляды на жизнь, что очень удобно. Кроме того, все четверо зарабатывают деньги, поэтому их общий доход стал больше.

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"Это почти то же, что жить в доме с группой друзей, к которым можно обратиться по любому вопросу. У вас есть многократная поддержка и любовь от всех этих людей, которым вы можете доверять", – рассказал мужчина.

Он отметил, что это и удобнее в домашних делах, ведь обязанности можно разделить. Поэтому пока мужчина и трое его женщин не планируют ничего менять в своей жизни.