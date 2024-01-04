Муж потерял кольцо за 10 тысяч долларов всего за мгновение до признания

Эрик Лайтл из США месяцами планировал признание своих любимых Оливии Хармс. Особое кольцо с черными бриллиантами изготовили по заказу. Однако одеть ее на палец любимый мужчина так и не смог.

Кольцо могло выпасть в парке

Эрик хотел сделать любимой предложение руки и сердца в канун Рождества – 24 декабря. По словам мужчины, именно в этот день родилась их семья. Ведь в прошлом году 24 декабря пара завела собаку – золотистого ретривера Нокса. Поэтому Эрик считал это символическим.

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Я подумал, что это будет хороший день для нас, чтобы сделать еще один шаг вперед, как семья,

– сказал мужчина.

Эрик знал, что его возлюбленная любит черные бриллианты. Он тайно перелистывал ее сохраненные картинки в Pinterest и нашел кольцо, которое бы идеально описало Оливию. Мужчина заказал бриллиантовое колечко с уникальным дизайном и готовился к помолвке.

Эрик решил сделать предложение руки и сердца любимой на пирсе во Сент-Питерсберге, что во Флориде. Их пес Нокс принес на ошейнике записку для Оливии, где было написано, выйдет ли она замуж за его "папу". Эрик встал на одно колено, опустил руку в карман, чтобы достать черный мешочек с кольцом, и понял, что его нет.

Мужчину мгновенно охватила паника. "Я действительно не знаю, что произошло, если честно. Моя теория состоит в том, что когда я пошел достать записку, кольцо выпало. Но кто-то должен был подойти очень быстро, чтобы забрать его", – рассказал Эрик.

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Он до сих пор не верит в то, что произошло. Кольцо стоило 10 тысяч долларов и было незастрахованным. Хотя Эрик и говорит, что дело не в деньгах, это все равно немалые средства для него. В прошлом мужчина 12 лет работал штаб-сержантом, поэтому эта покупка была достаточно дорогой.

Муж еще раз сделал предложение любимой, но кольцо так и не нашли

Когда пара вечером вернулась домой, Эрик еще раз сделал предложение любимой, и она согласилась. Сейчас они пытаются разыскать кольцо и обратились к правоохранителям и журналистам, чтобы привлечь внимание. Тому, кто найдет колечко и вернет его, предлагают вознаграждение – 1000 долларов.

Мы собираемся прилагать максимум усилий и надеяться на лучшее. Но, наконец, у нас есть все, что нам нужно, прямо здесь,

– отметил Эрик.

Надеемся, что чудо таки случится и особое кольцо найдется. Главное – верить! Недавно мы писали историю о том, что женщина забыла кольцо в уборной, а незнакомец разыскал ее и вернул.