Муж инсценировал свою смерть и прошел 1600 километров, чтобы быть с младшей женщиной

Женщина узнала шокирующую правду о своем дедушке и поделилась с ней на форуме. Выяснилось, что он довольно неординарно бросил свою жену и женился на младшей.

Оставил 8 детей и женился на 16-летней девушке

Всю жизнь женщина считала, что ее дедушка умер, когда ее отцу было 4 года. Все родственники думали, что он утонул.

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Женщина никогда не видела дедушку, а ее отец мало что о нем помнит, ведь был очень маленьким.

Мой дедушка не умер, когда моему отцу было 4 года, как мы всегда думали. Вместо этого он инсценировал свою смерть,

– рассказала женщина.

Дедушка бросил свою жену и 8 детей и прошел 1500 километров, чтобы жениться на 16-летней девушке. Кстати, двое из этих детей были от предыдущего брака, но он оставил их на жену. Потрясающую правду о дедушке девушка узнала благодаря ДНК тесту. Ведь выяснилось, что с другой женщиной у него родилось еще 7 детей. Так что в целом он был отцом по меньшей мере 15 детей.

Больше всего в этой истории женщину удивляет то, что ее дедушка-ловелас назвал двух младших детей от новой женщины теми же именами, что и двух старших от ее бабушки.

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Кстати, дети мужа от обеих женщин познакомились благодаря социальным сетям.

Все братья и сестры устроили большое барбекю со своими семьями, чтобы встретиться друг с другом. Это было очень неудобно, поскольку та половина обожала своего отца, тогда как наша половина, очевидно, считала его полным подонком,

– рассказала женщина.

В комментариях поделились похожими историями

История про дедушку-ловеласа оказалась не уникальной. В комментариях один пользователь рассказал, что его семья считала, что прадедушка умер на войне, а выяснилось, что он просто начал жизнь сначала с другой женщиной, которых у него в целом было аж 5. Что интересно, ни с одной мужчина не развелся. Этот человек также называл детей одинаковыми именами – у него было примерно 3 сына по имени Джон, несколько Уильямсов и Мэри.

Другой пользователь рассказал историю своего коллеги, который обнаружил много сводных братьев и сестер в Восточной Европе. Его отец был женат и "пошел воевать" во время Второй мировой войны, а вместо этого иммигрировал в Канаду и создал там новую семью. Первая семья просто подумала, что он погиб на фронте.