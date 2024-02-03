Залишив 8 дітей й одружився з 16-річною дівчиною

Усе життя жінка вважала, що її дідусь помер, коли її батьку було 4 роки. Усі родичі думали, що він потонув.

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Жінка ніколи не бачила дідуся, а її батько мало що про нього пам'ятає, адже був дуже малим.

Мій дідусь не помер, коли моєму батькові було 4 роки, як ми завжди думали. Натомість він інсценував свою смерть,

– розповіла жінка.

Дідусь покинув свою дружину й 8 дітей і пройшов 1500 кілометрів, щоб одружитися з 16-річною дівчиною. До речі, двоє з цих дітей були від попереднього шлюбу, але він залишив їх на дружину. Приголомшливу правду про дідуся дівчина дізналася завдяки ДНК тесту. Адже з'ясувалося, що з іншою жінкою у нього народилося ще 7 дітей. То ж загалом він був батьком щонайменше 15 дітей.

Найбільше у цій історії жінку дивує те, що її дідусь-ловелас назвав двох молодших дітей від нової жінки тими самими іменами, що й двох найстарших від її бабусі.

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До речі, діти чоловіка від обох жінок познайомилися завдяки соціальним мережам.

Усі брати та сестри влаштували велике барбекю зі своїми родинами, щоб зустрітися один з одним. Це було дуже незручно, оскільки та половина обожнювала свого батька, тоді як наша половина, очевидно, вважала його повним покидьком,

– розповіла жінка.

У коментарях поділилися схожими історіями

Історія про дідуся-ловеласа виявилася не унікальною. У коментарях один користувач розповів, що його сім'я вважала, що прадідусь помер на війні, та з'ясувалося, що він просто почав життя спочатку з іншою жінкою, яких у нього загалом було аж 5. Що цікаво, з жодною чоловік не розлучився. Цей чоловік також називав дітей однаковими іменами – у нього було приблизно 3 сини на ім'я Джон, кілька Вільямсів та Мері.

Інший користувач розповів історію свого колеги, який виявив багато зведених братів і сестер у Східній Європі. Його батько був одружений і "пішов воювати" під час Другої світової війни, а замість цього іммігрував до Канади та створив там нову сім'ю. Перша родина просто подумала, що він загинув на фронті.