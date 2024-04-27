Холодная месть

Свадьба – это день, когда в центре внимания хотят быть именно молодожены. Ничего удивительного, ведь это их праздник. Однако один мужчина решил украсть это внимание у своего брата.

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Когда мужчина должен был сказать тост, то вместо того, чтобы поздравить молодых супругов с бракосочетанием, он заявил, что его жена беременна первенцем. После того большую часть праздника мужчина обсуждал с родственниками будущее рождение ребенка.

Моя мама говорит, что я был му*аком, потому что отвлек внимание от брата в день его свадьбы,

– сказал мужчина.

Он добавил, что объявил о беременности на празднике брата, потому что "некоторое время не будет видеть родственников". Однако впоследствии выяснилось, что это была месть. Мужчина был зол на брата еще со времен собственной свадьбы. В тот день к нему подошел брат и сказал, что хочет сделать предложение своей девушке. Жених был против и запретил брату это делать: "Это день был посвящен мне и моей жене, и мы не хотели, чтобы что-то отвлекало внимание".

Однако мама тогда также стала на сторону брата. Муж сказал, что выгонит брата со свадьбы, если тот решится на предложение. Эти слова так разозлили мать, что она заявила, что в таком случае также уйдет со свадьбы. В результате предложение руки и сердца таки состоялось. Эта ситуация очень разозлила мужчину и через несколько лет он отомстил брату.