"Сюрприз" не удался

Женщина поделилась этой историей анонимно, поэтому назовем ее Сара, а мужа – Питер. Она рассказала, что они с любимым работают дистанционно, а потому большую часть времени путешествуют по разным странам вместе со своим песиком Пенни.

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Супруги живут в США, и родом из Бразилии. Сара и Питер решили исследовать разные уголки своей родины. Супруги уже провели месяц в Фарталеге, далее планировали на 10 дней поселиться в Сан-Луисе, а затем 2 недели пожить в Масейо и тому подобное. После завершения совместной поездки муж и жена должны были отправиться на 2 месяца каждый по своим родным городам, чтобы провести время с семьей.

Однако во время ужина муж рассказал жене, что пригласил свою маму присоединиться к ним в двухнедельное путешествие в Масейо и добавил, что уже купил ей билеты на самолет. Сара была ошеломлена этой новостью.

Две недели. Со свекровью. В крошечной квартире. Поворота нет, решение принято, рейсы забронированы и все. Я понимаю, что он и его мама живут в разных странах и скучают друг по другу. Но он все равно собирается провести с ней 2 месяца в своем родном городе в конце путешествия, так что это будет достаточно времени, чтобы насладиться ее компанией,

– сказала Сара.

Муж угрожает жене разводом

Женщина чувствует себя оскорбленной из-за того, что муж не посоветовался с ней. Она считает, что супружеская пара должна принимать все решения совместно. Если бы Питер спросил у Сары, не против ли она, что его мама будет путешествовать с ними, женщина попыталась бы договориться об 1 неделе, а не 2.

Сара считает, что в этой ситуации Питер показал, что не уважает ее и ему безразлично ее мнение. Мол, он думает, что может делать что угодно, а она должна просто это принять.

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Когда жена поделилась этими мыслями с мужем, то тот разозлился. Он считал, что Сара должна быть в восторге от "сюрприза". Чтобы показать насколько он возмущен, Питер даже снял обручальное кольцо. Так он хотел показать жене: "Или ты принимаешь мою маму, или мы расстаемся". После того он даже цинично спросил, как они будут делить собаку, если решат развестись.

Пользователи сети назвали поведение Питера манипулятивным и советуют Саре развестись с ним, поскольку он совершенно не готов к диалогу.