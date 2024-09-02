"Сюрприз" не вдався

Жінка поділилася цією історією анонімно, то ж назвемо її Сара, а чоловіка – Пітер. Вона розповіла, що вони з коханим працюють дистанційно, а тому більшість часу подорожують різними країнами разом зі своїм песиком Пенні.

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Подружжя живе у США, та родом з Бразилії. Сара і Пітер вирішили дослідити різні куточки своєї батьківщини. Подружжя вже провело місяць у Фарталезі, далі планувало на 10 днів оселитися у Сан-Луїсі, а потім 2 тижні пожити в Масейо тощо. Після завершення спільної поїздки чоловік і дружина мали відправитися на 2 місяці кожен по своїх рідних містах, щоб провести час з родиною.

Однак під час вечері чоловік розповів дружині, що запросив свою маму долучитися до них до двотижневої подорожі у Масейо і додав, що вже купив їй квитки на літак. Сара була приголомшена цією новиною.

Два тижні. Зі свекрухою. В крихітній квартирі. Повороту немає, рішення прийняте, рейси заброньовані і все. Я розумію, що він і його мама живуть у різних країнах і сумують один за одним. Але ж він все одно збирається провести з нею 2 місяці у своєму рідному місті наприкінці подорожі, тож це буде достатньо часу, щоб насолодитися її компанією,

– сказала Сара.

Чоловік погрожує дружині розлученням

Жінка почувається ображеною через те, що чоловік не порадився з нею. Вона вважає, що подружня пара має схвалювати усі рішення спільно. Якби Пітер запитав у Сари, чи не проти вона, що його мама подорожуватиме з ними, жінка спробувала б домовитися про 1 тиждень, а не 2.

Сара вважає, що у цій ситуації Пітер показав, що не поважає її і йому байдуже на її думку. Мовляв, він думає, що може робити що завгодно, а вона має просто це прийняти.

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Коли дружина поділилася цими думками з чоловіком, то той розлютився. Він вважав, що Сара має бути в захваті від "сюрпризу". Аби показати наскільки він обурений, Пітер навіть зняв обручку. Так він хотів показати дружині: "Або ти приймаєш мою маму, або ми розлучаємося". Після того він навіть цинічно запитав, як вони будуть ділити собаку, якщо вирішать розлучитися.

Користувачі мережі назвали поведінку Пітера маніпулятивною і радять Сарі розлучитися з ним, оскільки він абсолютно не готовий до діалогу.