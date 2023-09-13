Муж узнал об изменах жены из-за Google Maps: курьезная история из Перу

Иногда в сети встречаем истории, которые не покажут ни в одном фильме. Одна из них случилась в столице Перу – Лиме. Там муж очень неожиданно узнал об изменах жены.

Он должен был отправиться в поездку и перед ней планировал маршрут с помощью Google Maps. Именно через этот сервис узнал, что возлюбленная изменяет.

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Как мужчина узнал об изменах жены через Google Maps

Внимание мужчины привлекла одежда, которая была очень похожа на ту, что носит его жена. Женщина, изображенная на фото, сидела на скамейке и поглаживала волосы другого.

В гневе мужчина показал жене эти фотографии. Как выяснилось, она действительно изменяла, так что через некоторое время они развелись.



Муж узнал об измене через Google Maps / Фото Google Maps

Эта история имела печальное окончание, однако часто судьба готовит для нас удивительное развитие событий. Так, учительница истории Анна скачала на экран своего телефона фото незнакомого воина Артема. Тогда девушка даже не представляла, что они до безумия влюбятся друг в друга и уже через год поженятся.

Все началось с брани Анны под фото Артема. Парень не обошел вниманием такой жест со стороны девушки, написал ей. Впоследствии онлайн-диалог перерос в чувственный роман.