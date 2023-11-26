Юмор и любовь: помогают ли хорошие шутки укрепить отношения

Юмор помогает побороть плохое настроение, улучшить самочувствие и здоровье. Даже в самые сложные периоды стоит искать то, что могло бы подарить улыбку хоть на минутку. Важную роль юмор играет и в отношениях.

Исследования доказывают: юмор делает партнера более желанным. Хорошие шутки могут помочь парам, которые только встречаются, укрепить свои отношения. А тем, кто давно в браке, позволяет держаться на одной волне жизни.

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А другое исследование, которое провели среди 3 тысяч пар показало: они чувствовали себя счастливее с партнерами, которые умеют шутить. И интересно, что большинство женщин были удовлетворены своим браком, если у их партнера было хорошее чувство юмора. Как это все влияет на отношения – разбираемся на примере звездных пар.

Юмор или любовь

Что делать, если что-то идет не так в отношениях? Юмор – лучший ледокол, отвечают специалисты. Ранее было опрошено 60 пар и они анализировали, сколько юмора было использовано в их разговорах при обсуждении определенных проблем. За 18 месяцев результаты поразили – чем больше мужчина использовал эту простую и веселую пилюлю, тем быстрее снижался уровень напряжения и стресса в паре.

А другое исследование, проведенное среди 130 пар, показало, если женщина использует юмор в разговорах, то он успокаивает мужчину. То есть эти два эксперимента раскрыли две разные функции юмора по отношению к обоим партнерам.

Используя шутки в своих разговорах, стоит заметить, не обидят ли они партнера. Ведь в этой истории говорится о добром юморе, а не сарказме или сатире. Каждому в паре следует помнить, что смеются не над вами, а вместе с вами. Пример тому наши звезды.

Актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов умеют добавить смешную изюминку в жизнь. Пара смешно показала определенную привычку Насти и ее реакцию на то, когда Григорий случайно сделал то же самое.

Певица MamaRika не боится показать в юмористическом стиле свои отношения с мужем Сергеем Середой. Пара вместе 8 лет, а в официальном браке – 3. Они воспитывают сына Давида. Звезда признается, что иногда быт немного затягивает их в свои тиски, поэтому они пользуются любой возможностью не потерять романтику.

А вот те, кто пользуется юмором как спасительным жилетом и не боится пошутить в первую очередь над собой – певица Оля Цыбульская. Ее блог в Инстаграме имеет именно такую миссию – подходить с юмором к проблемам и всяческим событиям в жизни. Год назад артистка наконец-то публично показала своего мужа Сергея и в своем стиле раскрыла секрет счастливой семьи.

Так что, возможно, действительно стоит добавить немного юмора в жизнь. Это придаст сил идти дальше, а главное – вместе со своим партнером.