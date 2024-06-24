"Кому нужен такой праздник": гости возмущены, потому что невеста установила лимиты на алкоголь

Молодожены решили установить одно правило на своей свадьбе – никакого безлимитного алкоголя. Но гости были ошеломлены такой новостью и считают, что свадьба без выпивки будет испорченной.

Почему жених и невеста установили лимиты на алкоголь

Невеста призналась, что в ее семье были проблемы с алкоголем. Девушка не любит пьяных людей, поэтому не хочет, чтобы самый важный день в ее жизни испортили пьяные гости.

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Жених и невеста решили предложить каждому совершеннолетнему гостю две специальные карточки на алкогольные напитки. В день свадьбы их можно обменять на два бокала. Что важно, гость не может воспользоваться карточкой другого гостя, а пить полученный напиток можно только за столиком, где он сидит.

Молодожены решили заранее предупредить гостей о своем решении, чтобы оно не стало для них неожиданностью. Невеста призналась – такой реакции она не ожидала.

После того, как обе семьи и друзья получили карточки, мне часто звонят и грубят. Мой дядя сказал, что я дура, которая пытается "испортить удовольствие от свадьбы". Реакция всех гостей была по большей части негативной. Теперь у меня кружится голова, когда я пытаюсь понять, что делать,

– сказала женщина.

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В сети считают, что это слишком

Пользователи сети назвали такое поведение молодоженов "чрезмерным контролем". Они заметили, что устанавливать лимиты на алкоголь – нормально, ведь от этого зависит и бюджет праздника. Однако заставлять гостей пить свои коктейли только за столиками, или не позволять им обмениваться карточками – уже слишком.