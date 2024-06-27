Это красный флаг: модель объяснила, почему не хочет отношений с "горячими" парнями

32-летняя модель Хлоя Амур имеет большой опыт свиданий и отношений. Из этого она сделала выводы – больше никаких серьезных романов с очень красивыми мужчинами.

Что не так с "горячими" парнями

Хлоя – красивая длинноногая брюнетка с идеальной фигурой. Но рядом с собой она больше не хочет видеть таких же "горячих" партнеров.

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Модель объяснила, что "горячие" парни в отношениях в основном очень эгоистичны, ненадежные, любят врать и часто имеют двойные стандарты.

Они самоуверенны и слишком поглощены собственной жизнью, чтобы быть внимательными к своим партнерам. Пару лет назад я встречалась с одним очень горячим парнем, который вводил меня в заблуждение. Он был успешным и обаятельным, и он это знал. Он вел себя так, как будто был лучше меня,

– рассказала Хлоя.

По слова женщины, она перестала интересовать этого мужчину после того, как они занялись сексом. Таких историй в жизни Хлои было немало – красивые мужчины часто исчезали после того, как получили то, чего хотели.

Однако есть и один неожиданный плюс в отношениях с "горячими" парнями. Хлоя заметила, что они настоящие "боги" в постели. Женщина предполагает, что это связано с их уверенностью в себе и практикой.



Женщина назвала один плюс "горячих" парней / Фото @realchloe

Модель решила никогда не строить отношения с несравненными красавцами и советует другим женщинам обращать внимание на красные флаги в их поведении.