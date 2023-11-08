Фанаты никогда бы не простили: какую пикантную сцену "Друзей" попросил вырезать Мэттью Перри

Сериал "Друзья" стал действительно культовым в разных уголках мира. А его герои были настоящими друзьями для миллионов зрителей. Поэтому все их приключения и отношения воспринимались очень трепетно.

Актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера, не хотел огорчать фанатов и попросил сценаристов вырезать одну сцену. Актриса Лиза Кэш, сыгравшая эпизодическую роль, поделилась невероятными подробностями.

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Личная просьба Мэттью

В крайних сериях 5 сезона герои "Друзей" отправляются в Лас-Вегас. Ининциатором поездки стала Моника, которая хотела примирить любимого Чендлера с Джои и параллельно отпраздновать годовщину отношений. Впрочем, накануне выясняется тайна – Моника обедала с бывшим Ричардом.

На фоне этой истории и ссоры между парой, Чендлер должен был предать Монику с работницей отеля в Вегасе. Ее сыграла бы актриса Лиза Кэш. Однако после репетиции Мэттью Перри лично подошел к сценаристам и попросил вырезать эту сцену. Он аргументировал просьбу тем, что фанаты не простили бы Чендлеру измену.

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Лиза в интервью изданию TMZ отметила, что сотрудничество с известным актером могло бы изменить ее карьеру. Но в первую очередь нужно было думать о сериале и как бы это повлияло на сюжет. Впоследствии Кэш все же появилась в "Друзьях" в запланированной серии. Но ей досталась короткая роль стюардессы, которая обслуживала Росса и Рэйчел в самолете.

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября. Его обнаружили в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Вариант убийства правоохранители не рассматривали.

Во время первого вскрытия не удалось установить причину смерти. Токсикологические тесты не обнаружили в организме актера фентанила или метамфетамина.

3 ноября родные простились с Мэттью Перри. На закрытую церемонию похорон приехали и коллеги из сериала "Друзья".