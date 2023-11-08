Так, актор Меттью Перрі, який зіграв Чендлера, не хотів засмучувати фанатів і попросив сценаристів вирізати одну сцену. Акторка Ліза Кеш, яка зіграла епізодичну роль, поділилася неймовірними подробицями.

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Особисте прохання Меттью

В крайніх серіях 5 сезону герої "Друзів" відправляються до Лас-Вегаса. Інінціатором поїздки стала Моніка, яка хотіла примирити коханого Чендлера з Джої і паралельно відсвяткувати річницю стосунків. Утім, напередодні з'ясовується таємниця – Моніка обідала з колишнім Річардом.

На фоні цієї історії і сварки між парою, Чендлер мав зрадити Моніці з працівницею готелю у Вегасі. Її зіграла б акторка Ліза Кеш. Утім, після репетиції Меттью Перрі особисто підійшов до сценаристів та попросив вирізати цю сцену. Він аргументував прохання тим, що фанати не пробачили б Чендлеру зраду.

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Ліза в інтерв'ю виданню TMZ відзначила, що співпраця з відомим актором могла б змінити її кар'єру. Але в першу чергу треба було думати про серіал і як би це вплинуло на сюжет. Згодом Кеш все ж з'явилася в "Друзях" у запланованій серії. Але їй дісталася коротка роль стюардеси, яка обслуговує Роса та Рейчел у літаку.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня. Його знайшли у джакузі у власному будинку в Лос-Анджелесі. Варіант вбивства правоохоронці не розглядали.

Під час першого розтину не вдалося встановити причину смерті. Токсикологічні тести не виявили в організмі актора фентанілу або метамфетаміну.

3 листопада рідні попрощалися з Меттью Перрі. На закриту церемонію поховання приїхали й колеги з серіалу "Друзі".