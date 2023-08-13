Тайный роман, свадьба и двое детей: как познакомились Мила Кунис и Эштон Кутчер

Когда говорят, что счастье любит тишину, стоит упомянуть историю этих двух голливудских звезд. Актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер пользуются нереальной популярностью. Впрочем, свою жизнь предпочитают оставлять приватной.

Романы со знаменитостями и почти десятилетний путь к общему счастью – что известно об одной из самых закрытых пар? Рассказываем историю любви Милы и Эштона.

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"Шоу 70-х"

Как и большинство голливудских пар Милу Кунис и Эштона Кутчера познакомила работа. В далеком 1998 году они вместе снимались в сериале "Шоу 70-х" о жизни подростков. По сюжету их герои имели отношения, но вне камеры Мила и Эштон были не больше, чем просто партнеры.

"Шоу 70-х" / Ларри Уотсон

Больше актрисе запомнился их первый поцелуй. Естественно, он был спланирован по сценарию. Но Мила смущалась как никогда.

Я тогда так нервничала и мне было очень неудобно,

– признавалась она.

Мила Кунис и Маколей Калкин / Getty Images

Можно было предположить какие-то чувства, но молодая влюбленность тогда оборвалась! У Кунис были определенное время отношения с актером фильма "Один дома" Маколеем Калкиным, а Кутчер женился на Деми Мур. К слову, их брак продлился до 2011 года.

Я всегда буду ценить время, проведенное с Деми. Брак – одна из самых сложных вещей в мире. И, к сожалению, он может потерпеть крах,

– так резюмировал свои отношения Эштон.

Эштон Кутчер и Деми Мур / Getty Images

Неожиданная встреча

Отношения Милы и Маколея тоже не продолжались долго. Приблизительно в то же время и эта пара разошлась. Жизнь подарила Кунис и Кутчеру новую встречу. Они увиделись на вечеринке "Золотого глобуса". Слово за слово и одинокие люди решили общаться больше.

Их "дружба" быстро переросла в отношения. Уже в апреле 2012 года они жили вместе, но тщательно скрывали свой роман. Только в следующем году публично подтвердили отношения.

Мила Кунис и Эштон Кутчер на свидании во время баскетбольной игры / Getty Images

Еще через год Эштон обручился с Милой и в июле 2015 года они отпраздновали частную свадьбу. Чтобы сделать ее такой, паре понадобились "усилия ниндзя" – именно так актер комментировал женитьбу на шоу Эллен ДеДженерес.

Большая семья

В октябре 2014 года у Милы и Эштона родилась дочь Изабель, а в ноябре 2016 – сын Димитрий. В марте 2023 года Кунис и Кутчер попали в заголовки мировых таблоидов из-за своего заявления о том, что не собираются оставлять детям наследство.

В конце концов, мы отдадим наши деньги на благотворительность и разные вещи,

– сказал Эштон своему другу Дексу Шепарду во время выступления в подкасте.

Сейчас семья проживает на эко-ферме вблизи Беверли-Хиллз. Их дом можно считать еще одним ребенком звездной пары, ведь создавали его по специальному проекту.

Эштон и Мила вместе с детьми / Shutterstock

Также Мила Кунис и Эштон Кутчер занимаются благотворительностью и с самого начала полномасштабного вторжения поддерживают Украину. Отметим, что у Милы украинские корни – она родилась в Черновцах.

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