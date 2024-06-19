"Кохайтеся футболисты да не с": слухи о романе Мудрика и российской модели набирают обороты
Слухи о возможном романе Михаила Мудрика и россиянки Виолетты Грачевой (Виолетты Берт) набирают обороты. Поклонники футболиста уже пришли в комментарии к модели, чтобы напомнить, что гражданке страны-агрессора не стоит даже засматриваться на украинского парня.
Стоит заметить, что слухи о романе Мудрика и Виолетты появились в ноябре 2023 года. Тогда поклонники верили в ошибку. Однако проходит время и деталей, которые позволяют сделать неприятные выводы, становится все больше. Love 24 рассказывает, что сейчас известно.
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Доказательства в соцсетях и скандальные цветы
Конечно, пока нельзя утверждать на 100%, что Мудрик и Виолетта встречаются. Однако есть факты: футболист подписан на модель и регулярно лайкает ей фотографии. В частности, говорится и о последнем посте Виолетты, опубликованном 2 дня назад.
Мудрик лайкает фотографии Виолетты / Скриншот со страницы модели
Между тем комментарий о встрече на мосту, оставленный под фотографией модели, Мудрик удалил. В то же время в сети остались скриншоты.
Впоследствии Мудрик удалил этот комментарий / Скриншот со страницы Виолетты
Между тем некоторые комментарии до сих пор остались.
Футболист "засветился" в комментариях Виолетты / Скриншот со страницы Виолетты
Также на инстаграм страницах Мудрика и Виолетты появились фактически идентичные кадры с прогулки на вертолетах над Лондоном. Поклонники предположили, что, очевидно, у них было свидание.
Кроме того, Виолетта часто бывает в Лондоне. Подозревают, что она прилетает именно к Мудрику. Хотя папарацци их до сих пор не "поймали вместе".
Последней каплей для поклонников стали розы для Виолетты. Подозревают, что их в Москву (именно там девушка провела свой день рождения) заказал Мудрик. Все потому, что модель "засветила" записку с инициалами "ММ". Их часто использует Мудрик. В частности, они указаны в "шапке" его страницы в инстаграме.
Поклонники подозревают, что цветы в Москву заказал Мудрик / Tribuna.com
Напомним, что Мудрик – из города Красноград на Харьковщине. Область ежедневно страдает от российского террора. Виолетта ни разу не осудила действий своей страны. Вместо этого она продолжает демонстрировать счастливый лайфстайл. К слову, 25 февраля 2022 года (на второй день полномасштабного вторжения России в Украину) Виолетта хвасталась нарядом и отдыхом в Лондоне.