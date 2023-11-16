Мать перешила свое свадебное платье на халат для дочери: как отреагировала невеста

Некоторые невесты женятся в свадебном платье своей матери, или в ее фате или украшениях. Однако если платье не подходит для вашей фигуры, а вы хотите наполнить особый день символизмом, то можете воспользоваться идеей одной матери невесты.

В тиктоке набирает популярность видео визажистки, снявшей свою клиентку в день свадьбы. На кадрах снята реакция девушки на подарок ее матери.

Читайте также Короткая фата возвращается: главные свадебные тенденции 2024 года

Как поразить дочь в день свадьбы

Мать девушки решила перешить свое свадебное платье на халат для дочери, чтобы она могла провести в нем свое утро невесты. Когда девушка открыла чехол, она была просто в восторге и сияла от счастья.

Стоп! Я сейчас заплачу,

– сказала невеста.

Девушка сразу же переоделась в подарок матери и продолжила собираться на свадьбу.

Реакция невесты на халат из свадебного платья матери: видео

Интересно Пара организовала невероятную свадьбу в стиле "Бриджертонов": сказочные фото

В комментариях люди выразили свое восхищение такой идее матери невесты.

"Это такая продуманная вещь. Она бескорыстна для вас. Мать любит вас";

"Это такая хорошая идея";

"Это на самом деле так креативно! Мне нравится";

"Какой хороший подарок".

Раньше мы писали историю невесты, которая была шокирована поведением родителей мужа на свадьбе. Они пригласили на празднование 10 своих друзей и никому об этом не сказали, хотя свадьбу оплачивали молодожены. Оказалось, что для незваных гостей не было места, ведь никто не знал об их приходе. Свекры обиделись на невестку за то, что она не с радостью приняла их друзей.