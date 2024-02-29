Семейный скандал: мать Майли Сайрус украла бойфренда у дочери

О том, что в семье Майли Сайрус случился какой-то скандал, поговаривали уже давно. Наконец инсайдеры открыли все карты – Тиш Сайрус, мать певицы, якобы украла бойфренда у своей дочери Ноа.

Мать и дочь не поделили парня?

56-летняя Тиш Сайрус в августе 2023 года вышла замуж за 54-летнего австралийского актера Доминика Перселла. Но ее 24-летней дочери Ноа на праздновании не было, также не пришел сын невесты Брейсон.

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По данным инсайдеров, Ноа ранее якобы встречалась с Домиником. Более того, когда Тиш с ним познакомилась, то будто бы знала, что мужчина состоит в отношениях с ее дочерью.

Ссора между Ноа и Тиш выходит далеко за рамки того, что думают люди. Ноа очень расстроена тем, что Тиш украла у нее Доминика,

– сказали инсайдеры.

Свадьба Тиш состоялась в доме ее известной дочери Майли Сайрус в Малибу. В поместье была охрана, которая якобы должна была следить, не появилась ли Ноа.

Тиш и Доминик были знакомы уже давно

Недавно в подкасте Call Her Daddy Тиш рассказала историю любви со своим новым мужем. По словам женщины, он написал ей в инстаграме еще в 2016 году.

Я подписалась на него в инстаграме. Он написал мне: "Привет, Тиш, просто хотел сказать, я думаю, ты очень крутая. И ты так хорошо справляешься со своей семьей",

– рассказала Тиш.

Но общение между Тиш и Домиником закрутилось только после того, как женщина развелась со своим мужем и отцом Майли Сайрус – Биллом Рэем Сайрусом – в 2022 году. Только после завершения длительного брака Тиш пошла на свидание с Домиником. Пара сразу поняла, что они любят друг друга и уже через год поженилась.

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Скандал в семье Сайрус

О том, что в семье Сайрус что-то случилось, начали говорить тогда, когда Ноа и Брейсон не пришли на свадьбу матери. Поговаривают, что Ноа очень близка с отцом. Кстати, был ли кто-то из детей на свадьбе Билли Рэя, который женился несколько месяцев назад, неизвестно.

Очевидно, после развода родителей Майли остается в близких отношениях с матерью, а с отцом не общается. Певица не упомянула о нем в своей благодарственной речи на "Грэмми". Однако Билли якобы много раз пытался связаться с дочерью и наладить отношения.