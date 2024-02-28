"Мужчины одинаковы в 20 и 80"

Стефани призналась, что бывший бойфренд был старше даже ее бабушки и дедушки. Несмотря на все, девушка иногда скучает по нему.

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Однако Стефани честно призналась, что не скучает "по его неприятному запаху изо рта, зубными протезами и тяжелым характером бойфренда по утрам".

Девушка начала с ним встречаться, потому что отношения со сверстниками у нее не складывались.

Когда ты младшая женщина и начинаешь встречаться со старшими мужчинами, у тебя складывается впечатление, что ты похожа на Лану Дель Рей, но нет, у тебя просто проблемы с папой,

– сказала Стефани.

Стефани казалось, что более молодым мужчинам интересна лишь ее внешность и деньги.

"Перейдя на кого-то гораздо старшего и немного более стабильного, я определенным образом доказала себе, что я способна меняться и быть умной", – объяснила девушка.

Но потом Стефани поняла, что мужчины в 80 лет такие же, как и в 20 лет. Ее пожилой бойфренд часто засматривался на других женщин, которые были значительно старше Стефани. От этого девушке было очень неприятно, ведь измены она точно не ожидала.

"Можно подумать, что из-за того, что у них ниже либидо, они не собираются тебе изменять, но есть и эмоциональная измена", – объяснила девушка.

В комментариях девушку осудили за отношения с мужчиной, который был старше на 57 лет. Многие пользователи заметили, что разница в возрасте – это нормально, но в 23 встречаться с 80-летним – перебор.