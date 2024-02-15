День Валентина в пикселе: после свадьбы герои "Марта" и "Лев" выехали на боевое задание

Молодожены "Марта" и "Лев" встретили День Святого Валентина в пикселе. Уже на следующий день после свадьбы они выехали на боевое задание.

В ТРО опубликовали прекрасные фото влюбленных. Редакция 24 Канала поздравляет "Марту" и "Льва" со свадьбой.

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Молодожены "Марта" и "Лев" на следующий день после свадьбы выехали на боевое задание, их Святой Валентин сегодня в пикселе. Пусть вас Бог оберегает, мира после победы и любви,

– говорится в сообщении.

Никаких деталей, конечно, не раскрывают.



"Марта" и "Лев" / 114 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ



Молодожены уже отправились на боевое задание / 114 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Украинцы оставили "Марте" и "Льву" много трогательных комментариев и поздравлений. Молодоженам желают счастливых лет вместе под мирным после нашей победы небом.

Уже второй год Украина встречает День Святого Валентина в условиях полномасштабной войны. Спасибо нашим героям за этот день. Надеемся, что уже вскоре все влюбленные пары, которых разлучила война, наконец встретятся под мирным украинским небом. Потому что любовь и свет всегда побеждает тьму.