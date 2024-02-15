У ТРО опублікували прекрасні фото закоханих. Редакція 24 Каналу вітає "Марту" й "Лева" з весіллям.

Зверніть увагу Осадча, Дорофєєва, Руслана, Гвоздьова: зворушливі історії кохання українських зірок

Молодята "Марта" та "Лев" наступного дня після весілля виїхали на бойове завдання, їх Святий Валентин сьогодні в пікселі. Хай вас Бог оберігає, миру після перемоги та любові,

– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей, звичайно, не розкривають.



"Марта" й "Лев" / 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ



Молодята вже вирушили на бойове завдання / 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Українці залишили "Марті" й "Леву" багато зворушливих коментарів та привітань. Молодятам бажають щасливих років разом під мирним після нашої перемоги небом.

Вже другий рік Україна зустрічає День Святого Валентина в умовах повномасштабної війни. Дякуємо нашим героям за цей день. Сподіваємося, що вже невдовзі всі закохані пари, яких розлучила війна, нарешті зустрінуться під мирним українським небом. Бо кохання й світло завжди перемагає темряву.