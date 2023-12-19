Какие 3 знака зодиака не верят в любовь с первого взгляда

Часть людей верят в настоящую любовь с первого взгляда. Тем временем другие склонны сомневаться.

Так, 3 знака зодиака не верят в любовь с первого взгляда. В частности, Овен, Стрелец и Дева, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти 4 знака зодиака – наиболее нетерпеливы в отношениях

Овен

Родившиеся под этим знаком очень страстны и вспыльчивы. Впрочем, Овны в основном не верят в любовь с первого взгляда. Только через несколько месяцев отношений эти люди понимают, идет ли речь о любви.

Гороскоп для Овнов

Стрелец

Эти люди очень осторожны по поводу личной жизни. Они реально изучают потенциальных партнеров, прежде чем начать отношения. Стрельцы могут потребовать больше времени, чтобы понять, что испытывают и действительно ли это чувство взаимное.

Гороскоп для Стрельцов

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Дева

Представители и представительницы этого знака зодиака – прекрасные аналитики. Девы пытаются проанализировать и спланировать почти все в жизни. Они могут внезапно влюбиться, впрочем, не очень верят в любовь с первого взгляда.

Гороскоп для Дев