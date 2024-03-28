Названы 3 знака зодиака, которые до конца весны чаще всего будут ходить на свидания

Весна – едва ли не лучшая пора для любви. В этом году три знака зодиака очень часто будут ходить на свидания.

Близнецы, Раки и Стрельцы, вас ждут романтические утра, дни, вечера и ночи. Эта весна будет полна нежности, страсти и любви, пишет Love 24.

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Близнецы

Впереди интересное знакомство с очень особенным человеком. Все будет так легко и непринужденно. Вас ждут свидания мечты.

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Рак

Звезды предсказывают, что эта весна будет для Раков очень теплой и романтичной. Вы будете часто ходить на свидания и наслаждаться каждым моментом.

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Стрелец

Стрельцы, встретите человека, который готов на все, чтобы сделать вас действительно счастливыми. Жизнь изменится к лучшему. О таких свиданиях вы даже не мечтали.

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