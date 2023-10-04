Какие 3 знака зодиака в октябре закрутят бурный роман

Прохладные осенние вечера лучше всего проводить в хорошей компании. Особенно с любимым человеком.

В октябре сразу три знака зодиака закрутят бурный роман. В частности, Стрелец, Весы и Скорпион, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Вообще несовместимы: этим 2 знакам зодиака категорически нельзя быть вместе

Стрелец

Уже в ближайшее время вы можете встретить некого особенного. Этот человек довольно скоро станет для вас близким. Впереди очень приятные утра, дни, вечера и ночи вместе. Вы наконец-то почувствуете себя счастливыми.

Гороскоп для Стрельцов

Скорпион

Обратите внимание на свое окружение. Некоторые уже давно следят за вами. Так что в октябре возможен служебный роман. Не думайте, что скажут другие, наслаждайтесь моментом.

Гороскоп для Скорпионов

Весы

Волна любви в желтых накроет вас с головой. Дайте свободу своим чувствам и эмоциям. Звезды прочат бурный роман.

Гороскоп для Весов