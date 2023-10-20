Какие 4 знака зодиака самые хитрые в отношениях
Хитрость может быть как положительной, так и отрицательной чертой. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым она наиболее присуща в отношениях.
Близнецы, Скорпион, Рыбы и Козерог. Именно эти знаки зодиака являются самыми хитрыми в отношениях, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Родившиеся под этими знаками – коммуникабельные интеллектуалы. Они прибегают к уловкам и манипуляциям.
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Скорпион
Эти люди очень хитрые. Скорпионы тонко ощущают ложь, умеют читать эмоции и манипулировать людьми.
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Рыбы
Это очень хитрый знак зодиака, который может ловко выйти из любой ситуации. Рыбы обладают высоким уровнем интеллекта и великолепной интуицией.
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Козерог
По словам астрологов, среди всех знаков зодиака этот имеет самый самоконтроль. Кроме того, у Козерогов хорошо развито стратегическое мышление. Благодаря этому они могут управлять ситуацией так, чтобы извлечь максимальную выгоду от отношений.
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