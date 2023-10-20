Какие 4 знака зодиака самые хитрые в отношениях

Хитрость может быть как положительной, так и отрицательной чертой. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым она наиболее присуща в отношениях.

Близнецы, Скорпион, Рыбы и Козерог. Именно эти знаки зодиака являются самыми хитрыми в отношениях, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Ходят налево: эти 4 знака зодиака чаще всего предают

Близнецы

Родившиеся под этими знаками – коммуникабельные интеллектуалы. Они прибегают к уловкам и манипуляциям.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Эти люди очень хитрые. Скорпионы тонко ощущают ложь, умеют читать эмоции и манипулировать людьми.

Гороскоп для Скорпионов

Обратите внимание Несовместимость зашкаливает: какие 3 пары за знаком зодиака чаще всего расстаются

Рыбы

Это очень хитрый знак зодиака, который может ловко выйти из любой ситуации. Рыбы обладают высоким уровнем интеллекта и великолепной интуицией.

Гороскоп для Рыб

Козерог

По словам астрологов, среди всех знаков зодиака этот имеет самый самоконтроль. Кроме того, у Козерогов хорошо развито стратегическое мышление. Благодаря этому они могут управлять ситуацией так, чтобы извлечь максимальную выгоду от отношений.

Гороскоп для Козерогов