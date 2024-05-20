Телец, Рак и Стрелец, уже совсем скоро ваше сердце будет занято водоворотом пылких чувств и эмоций, пишет Love 24.
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Телец
Представителям этого знака зодиака стоит готовиться к судьбоносной встрече уже на этой неделе. Астрологи рекомендуют не показывать сразу своего восхищения, а вести себя сдержанно.
Гороскоп для Тельцов
Рак
Звезды рекомендуют не идеализировать сразу же потенциального партнера. Проведите с этим человеком хороший вечер, прогуляйтесь. Сердце непременно подскажет это ли любовь всей вашей жизни.
Гороскоп для Раков
Стрелец
Чувство любви будет бушевать на этой неделе двадцать четыре часа в сутки. Астрологи рекомендуют на полную отдаться приятным эмоциям.
Гороскоп для Стрельцов