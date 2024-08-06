Овен, Близнецы и Скорпион, тотальное неверие в чувствах любви – это только ваша маска, которая основывается на предыдущем негативном опыте, передает Love 24.

Может заинтересовать У кого будут серьезные проблемы с деньгами: гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака

Овен

Представители этого знака зодиака известны своей практичностью и осторожностью. Они могут быть скептически настроены относительно романтических чувств, считая, что любовь может отрывать от важных жизненных целей и карьеры. Но очень часто за призмой таких показных эмоций может скрываться глубокая рана предыдущих отношений.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Эти люди склонны расставлять другие приоритеты, где тема любви занимает точно не первое место. Более того, они даже боятся говорить об этом в голос, потому что считают, что это точно не приоритет. А страх собственных эмоций и чувств теряется за будничными делами, которые перекрывают все самое важное.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Этот знак зодиака имеет глубокие эмоции, но часто скрывает их из-за страха быть раненым. Скорпионы могут быть скептически настроенными в отношении любви из-за прошлых травм и недоверия к людям. Но астрологи уверены, что правильный спутник жизни точно поможет вылезти из пропасти отчаяния и боли.

Гороскоп для Скорпионов