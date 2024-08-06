Овен, Близнюки та Скорпіон, тотальна зневіра у почуттях кохання – це тільки ваша маска, яка ґрунтується на попередньому негативному досвіді, передає Love 24.

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Овен

Представники цього знаку зодіаку відомі своєю практичністю та обережністю. Вони можуть бути скептично налаштовані щодо романтичних почуттів, вважаючи, що кохання може відривати від важливих життєвих цілей і кар'єри. Але дуже часто за призмою таких показних емоцій може ховатись глибока рана попередніх стосунків.

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Близнюки

Ці люди схильні розставляти інші пріоритети, де тема кохання займає точно не перше місце. Ба більше, вони навіть бояться говорити про це в голос, бо вважають, що це точно не пріоритет. А страх власних емоцій та почуттів губиться за буденними справами, які перекривають усе найважливіше.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку має глибокі емоції, але часто приховує їх через страх бути пораненим. Скорпіони можуть бути скептично налаштованими щодо кохання через минулі травми й недовіру до людей. Але астрологи певні, що правильний супутник життя точно допоможе вилізти з прірви відчаю та болю.

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