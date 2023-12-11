Какие 3 знака зодиака всегда беспокоятся о партнерах
Есть люди, которые всегда готовы объять своей заботой, любовью и теплом. По словам астрологов, этому больше всего подвержены три знака зодиака.
Так, Водолей, Рак и Рыбы всегда заботятся о своих партнерах или партнершах. Они очень ценят любимых людей и хотят сделать их действительно счастливыми.
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Водолей
Эти люди нередко готовы едва ли не ежеминутно проявлять заботу о партнере или партнерше. Водолеи дорожат и боятся потерять. Они пытаются дать любимому человеку все, что нужно для счастья и даже больше.
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Рак
Родившиеся под этим очень сильно ценят близких. Они всегда думают о благополучии и создании домашнего уюта.
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Рыбы
Представители и представительницы этого знака зодиака обожают заботиться о любимых. Они стараются всегда быть рядом и постоянно радовать близкого человека.
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