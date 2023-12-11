Так, Водолій, Рак і Риби завжди піклуються про своїх партнерів чи партнерок. Вони дуже цінують коханий людей і хочуть зробити їх справді щасливими.

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Водолій

Ці люди нерідко готові чи не щохвилини проявляти турботу про партнера чи партнерку. Водолії дорожать і бояться втратити. Вони намагаються дати коханій людині усе, що потрібно для щастя, та навіть більше.

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Рак

Народжені під цим дуже сильно цінують близьких. Вони завжди думають про добробут і створення домашнього затишку.

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Риби

Представники та представниці цього знаку зодіаку обожнюють турбуватися про коханих. Вони намагаються завжди бути поруч і постійно радувати близьку людину.

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