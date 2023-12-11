Так, Водолей, Рак и Рыбы всегда заботятся о своих партнерах или партнершах. Они очень ценят любимых людей и хотят сделать их действительно счастливыми.

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Водолей

Эти люди нередко готовы едва ли не ежеминутно проявлять заботу о партнере или партнерше. Водолеи дорожат и боятся потерять. Они пытаются дать любимому человеку все, что нужно для счастья и даже больше.

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Рак

Родившиеся под этим очень сильно ценят близких. Они всегда думают о благополучии и создании домашнего уюта.

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Рыбы

Представители и представительницы этого знака зодиака обожают заботиться о любимых. Они стараются всегда быть рядом и постоянно радовать близкого человека.

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