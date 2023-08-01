Эти 3 знака зодиака влюбляются с первого взгляда

Много людей верят в любви с первого взгляда. Кстати, часть знаков более склонна к ней, уверены астрологи.

Раки, Рыбы и Львы. Эти знаки могут влюбиться с первого взгляда, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим созвездием мечтательны и обладают ярким воображением. Рыбы нередко смотрят на мир через призму романтики, поэтому склонны к любви с первого взгляда.

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Лев

По словам астрологов, представители этого знака зависят от любви. Кроме того, они прирожденные обожающие внимание романтики. Кроме того, они имеют своеобразную "чуйку", поэтому могут узнать своего человека с первого взгляда.

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Гороскоп для Львов

Рак

Этот знак зодиака самый чувственный. Жизнь Раков невозможна без любимого человека. В большинстве своем они верят в судьбу и родство душ, также склонные к любви с первого взгляда.

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