Почему они боятся влюбляться и несчастны в личной жизни – читайте в прогнозе астрологов на сайте 24 Канала.

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Овен

Родившиеся под созвездием Овна любят быть доминантными в отношениях, стремятся все контролировать. Это целеустремленные и решительные люди, но они не могут быть без своих половинок. Представители этого знака зодиака боятся влюбляться, потому что всегда привязываются к своим избранникам и очень болезненно переживают разрывы.

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Скорпион

Эти люди также чрезвычайно целенаправленны и трудолюбивы. Они всегда достигают желаемых успехов в карьере, но часто несчастливы в любви. Скорпионы стремятся найти человека, с которым проживут вместе всю жизнь, однако когда отношения завершаются, долго не могут смириться с этим, чувствуют себя неполноценными без партнеров.

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