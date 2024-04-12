Кто из знаков зодиака прямо-таки обожает кратковременные интрижки

Некоторые люди ищут отношения на стороне без каких-либо обязательств. Им по душе кратковременные интрижки.

Больше всего этому подвержены 3 знака зодиака. В частности, Близнецы, Лев и Стрелец, пишет Love 24.

К слову Эти 4 знака зодиака не умеют строить отношения

Близнецы

Эти люди всегда в поиске новых впечатлений, Они могут легко начать кратковременные отношения без каких-либо обязательств.

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Лев

Этот знак зодиака часто любит быть в центре внимания. Львы обожают флирт, им по душе кратковременные интрижки.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком обожают приключения. Также очень ценят свою свободу и ненавидят ограничения. Стрельцам нравятся кратковременные интрижки и отношения без обязательств.

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