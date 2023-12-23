Какие 4 знака зодиака любят дразнить партнера
Часть людей прямо-таки обожают злить других. В частности, дразнить партнера или партнершу.
Этому подвержены четыре знака зодиака. В частности, Близнецы, Скорпион, Водолей и Овен, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Рожденные под этим знаком обожают развлекаться. Они могут дразнить партнера, чтобы пробудить его интерес, и даже просто повеселиться.
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Скорпион
Скорпионы очень часто ищут способы испытать своего партнера. Могут раздражать его, чтобы определить пределы дозволенного и увидеть реакцию на стрессовые ситуации.
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Водолей
Представителям и представительницам этого знака зодиака может очень нравиться дразнить партнера. Водолеи делают это, в частности, для развлечения.
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Овен
Эти люди любят раздражать своего партнера, чтобы разбудить его амбиции и чувство конкуренции. Кроме того, чтобы стимулировать к действию или просто поднять настроение.
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