До цього схильні чотири знаки зодіаку. Зокрема, Близнюки, Скорпіон, Водолій і Овен, пише 24 Канал.

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Близнюки

Народжені під цим знаком обожнюють розважатися. Вони можуть дражнити партнера, щоб збудити його інтерес, і навіть просто, аби повеселитися.

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Скорпіон

Скорпіони дуже часто шукають способи випробувати свого партнера. Можуть дратувати його, щоб визначити межі дозволеного та побачити реакцію на стресові ситуації.

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Водолій

Представникам і представницям цього знаку зодіаку може дуже подобатися дражнити партнера. Водолії роблять це, зокрема, для розваги.

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Овен

Ці люди люблять дратувати свого партнера, щоб збудити його амбіції та почуття конкуренції. Окрім того, щоб стимулювати до дії або ж просто підняти настрій.

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