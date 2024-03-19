Телец, Дева и Козерог – представители этих знаков зодиака не любят романтические свидания. Почему, пишет Love 24.

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Телец

Представители этого знака зодиака очень практичны, ценят безопасность и стабильность. Они обычно предпочитают простые и уютные встречи, а не большие романтические жесты.

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Дева

Это замечательные аналитики, известны практическим подходом к жизни. Они обычно не проявляют много эмоций и не отдают предпочтение романтическим свиданиям.

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Козерог

Представители этого знака очень целеустремленные и фокусируются на достижении своих целей. Они могут быть более заинтересованы в карьере и успехе, чем в романтических отношениях, поэтому свидания – не в приоритете.

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