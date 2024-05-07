На этой неделе 3 знака зодиака узнают об измене: кому разобьют сердце

Уже на этой неделе три знака зодиака получат плохую новость. Выяснится, что любимый человек изменяет.

Так, Лев, Телец и Скорпион уже в ближайшие дни узнают об измене, пишет Love 24.

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Лев

Эта новость разобьет вам сердце. Любимый человек уже длительное время ходит налево.

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Телец

Совсем скоро вы можете узнать об измене партнера. Эта правда будет очень болезненной.

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Скорпион

Внезапно вы узнаете, что любимый человек далеко не один раз ходил налево. Будет трудно сдерживать эмоции.

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