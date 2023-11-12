Перед ними трудно устоять: 3 наиболее кокетливых знака зодиака

Некоторые люди легко обращают на себя внимание. Они умело используют свои лучшие качества. Перед их соблазном трудно устоять.

Близнецы, Лев и Весы. Сами эти 3 знака зодиака, по версии астрологов, являются наиболее кокетливыми, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Эти люди коммуникабельны, непредсказуемы и экспрессивны. Они всегда готовы к новым приключениям и переменам. Близнецы нередко любят соблазнять людей вокруг. Кстати, отлично владеют искусством флирта.

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Лев

Представители этого знака зодиака привлекают, в частности, своей харизмой. Они всегда стараются быть в центре внимания. Умеют правильно себя подавать, выражать уверенность и умело демонстрируют лучшие черты.

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Весы

Рожденные под этим знаком притягивают своей природной красотой и обаянием. Они всегда стремятся к гармонии и покою. Часть астрологов убеждают, что именно Весы – самые кокетливые знаки зодиака.

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