Названы 4 знака зодиака, которые изменят на этой неделе: есть ли в списке ваш партнер

На этой неделе партнерам четырех знаков зодиака следует быть особенно осторожными. Любимый человек может вонзить нож в спину.

Так, звезды предсказывают, что уже в ближайшие дни Лев, Рак, Скорпион и Весы могут предать свою вторую половинку. Об этом предупреждает 24 Канал.

К слову 3 эгоистических знака зодиака, которые в отношениях думают только о себе

Лев

Гордые Львы всегда стремятся быть на первом месте. Они мечтают о постоянном внимании и готовы на все, чтобы чувствовать его. На этой неделе могут не устоять перед соблазном и прыгнуть в гречку.

Гороскоп для Львов

Рак

Эмоциональные и страстные Раки в последнее время могли много думать о своих отношениях, в частности, что их не устраивает. Впрочем, так и не сказать об этом партнеру и решить, что лучший выход – утешение на стороне.

Гороскоп для Раков

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Весы

Представители этого знака зодиака слишком сильно переживают за гармонию в отношениях. На этой неделе им может показаться, что все идет кувырком. Решат, что почему бы не попробовать что-нибудь новое.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Страстные Скорпионы хотят, чтобы огонь в отношениях не угасал, а только усиливался. На этой неделе им может надоесть рутина и неудовлетворение желаний. Скорее всего эти люди пойдут налево.

Гороскоп для Скорпионов